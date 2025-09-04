МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Госдуме РФ разъяснили суть закона о запрете спам-звонков

Чтобы продолжить безопасное общение с различными компаниями или организациями, россиянам рекомендуют переходить в мобильные приложения или пользоваться новым мессенджером.
Ян Брацкий 2025-09-04 21:33:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Операторы сотовой связи из-за борьбы со спам-звонками начали блокировать все входящие от юридических лиц. Дозвониться до клиентов не могут представители банков, сервисов бронирования, застройщиков, медицинских центров. Под ограничения попали и звонки с кодами подтверждения.

С такими проблемами многие компании и абоненты столкнулись с первого сентября, когда у россиян появилась возможность установить полный запрет на рекламные обзвоны. Ситуацию «Звезде» прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Граждане повлиять на это не могут. Если они сами приняли решение отказаться от спам-звонков, то должны понимать, если речь идет о подрядчиках, то там всегда есть мобильные приложения. Все общение нужно переводить туда. Там вы сами скачали приложение, зарегистрировались, у вас там личный кабинет. Каждый должен привыкать, что надо регистрироваться, технология поменяется. Звонки рекламные уйдут, а с ними уйдут и мошенники. В этом главная задача», - сказал Свинцов

По словам эксперта, два-три месяца уйдет на отработку новой системы. За это время компании и операторы связи заключат соответствующие договоры, промаркируют свои номера и общение с клиентами войдет в норму.

«Плюс новый мессенджер "Макс", который будет включать в себя коммуникацию с ЖКХ, банками, налоговиками, там будут Госуслуги, штрафы и тд. Зарегистрируйтесь там. Это будет окно в мир порядка и честности. Вы точно будете знать, что вошли через Госуслуги, точно на другом конце провода нет мошенника. Будет 100-процентная гарантия от мошенничества. Поэтому, приложения вашего оператора, банка, магазина или мессенджер "Макс" - эти направления будут развиваться», - заверил собеседник «Звезды».

Напомним, законопроект о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества Госдума приняла в конце марта этого года. Теперь банки, например, будут обязаны проверять добровольность снятия денег в банкомате. В случае необходимости, они будут вправе ограничить выдачу наличных до 50 тысяч рублей на срок до 48 часов.

Кроме того, владельцам маркетплейсов, сотрудникам банков, госорганов и сервисов поиска работы запретят распространять уведомления через мессенджеры.

#Мошенники #Госдума РФ #наш эксклюзив #спам-звонки
