Навроцкий заявил о возможном ядерном потенциале Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что Польша должна участвовать в программе совместного использования ядерного оружия союзников. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу LCI.

Польский лидер заявил, что у его страны должны быть собственные ядерные возможности - энергетические, гражданские и военные.

Кроме того, Навроцкий надеется, что в будущем у Польши будет свой военный ядерный потенциал.

Напомним, что программа совместного использования ядерного оружия Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают.

Еще в начале 2024 года в Польше заявляли о необходимости появления ядерного оружия в стране. Во время президентства Анджея Дуды Польша была готова разместить на своей территории американское ядерное оружие для укрепления восточного фланга НАТО.