МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Навроцкий заявил о возможном ядерном потенциале Польши

Польский лидер заявил, что у его страны должны быть собственные ядерные возможности - энергетические, гражданские и военные.
Виктория Бокий 2025-09-17 01:30:25
© Фото: Newspix, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что Польша должна участвовать в программе совместного использования ядерного оружия союзников. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу LCI.

Польский лидер заявил, что у его страны должны быть собственные ядерные возможности - энергетические, гражданские и военные.

Кроме того, Навроцкий надеется, что в будущем у Польши будет свой военный ядерный потенциал.

Напомним, что программа совместного использования ядерного оружия Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают.

Еще в начале 2024 года в Польше заявляли о необходимости появления ядерного оружия в стране. Во время президентства Анджея Дуды Польша была готова разместить на своей территории американское ядерное оружие для укрепления восточного фланга НАТО.

#Польша #ядерное оружие #ядерный потенциал #Nuclear Sharing #кароль навроцкий
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 