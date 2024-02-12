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В Польше назвали возможным и необходимым появление ядерного оружия в стране

По мнению польского генерала Ярослава Крашевского, подобный сценарий возможен в рамках программы Nuclear Sharing, которая позволяет США размещать свое ядерное оружие на территории стран-членов блока НАТО.
Глеб Владовский 2024-02-12 13:25:01
© Фото: dpa, Globallookpress

Варшава через несколько лет должна стать обладателем ядерного оружия, такое мнение высказал польский генерал Ярослав Крашевский в интервью радиостанции RMF FM.

Он подчеркнул, что такой сценарий возможен в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. В ответ на замечание о том, что содержание ядерного оружия - дорогостоящее предприятие, Крашевский заявил, что «у безопасности нет цены».

«Наличие такого арсенала я считаю вызовом на ближайшие несколько лет. Надеюсь, до этого дойдет», - сказал генерал.

Nuclear Sharing - программа, которая позволяет США размещать свое ядерное оружие на территории стран-членов блока НАТО, которые не обладают данным типом вооружения.

По данным РИА Новости, Вашингтон разместил около 100 тактических ядерных боеприпасов на военных базах Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции.

Двадцать шестого октября 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия прибегает к «компенсирующим мерам» в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе.

#Польша #НАТО #ядерное оружие #Nuclear Sharing
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