СВР опубликовала шеститомный сборник документов о Второй мировой войне

Российское историческое общество опубликовало шеститомный сборник архивных документов Службы внешней разведки о Второй мировой войне.

Сборник содержит более 800 материалов за период с 1939 по 1945 год, включая сообщения заграничных источников и аналитические материалы. Они отражают масштаб деятельности внешней разведки СССР в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Первый том охватывает всю Вторую мировую войну, остальные пять посвящены Великой Отечественной войне, по одному тому на каждый год.

Советская разведка с января по 21 июня 1941 года направила свыше 100 донесений о неизбежности войны с Германией. В годы войны разведчики рисковали жизнью, чтобы добыть важные данные о планах германского командования.

Внешняя разведка внесла значительный вклад в победу, предоставляя точные сведения о намерениях противника. Разведчики сообщили о том, что Япония не вторгнется в СССР, что позволило направить сибирские дивизии для обороны Москвы.

Советская разведка информировала Кремль о планах вермахта под Сталинградом и на Курской дуге. Кроме того, разведчики предоставляли политическую информацию об отношении США и Великобритании к СССР и перспективах открытия второго фронта.

Глава СВР Сергей Нарышкин анонсировал выпуск шеститомника архивных материалов Службы внешней разведки, электронная версия которого опубликована на сайте РИО. По его словам, эти материалы будут востребованы профессиональными историками и всеми, кто интересуется отечественной историей.

Архивные материалы о Великой Отечественной войне и Второй мировой регулярно публикуют также Минобороны и ФСБ России.