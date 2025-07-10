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Рассекречены ужасающие показания 18-летнего бандеровца о Волынской резне

На допросе участник Волынской резни рассказал, что его отряд убил в трех деревнях примерно полторы тысячи человек разных возрастов. Не щадили и этнических украинцев, если те не были сторонниками националистов.
Дарья Ситникова 2025-07-10 08:14:38
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Федеральная служба безопасности России обнародовала рассекреченные архивные материалы, которые содержат в себе протокол допроса участника Волынской резни 1943-1944 годов, члена запрещенных в России экстремистских Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*) 18-летнего Ивана Васюка.

«Лично я принимал участие в нападении на польские деревни около 10 раз и сам лично убил не меньше 19 человек поляков, в том числе 8 взрослых мужчин, 6 женщин и 5 детей», - рассказал на допросе участник Волынской резни.

По его показаниям, в те годы он «занимался нападением на польские деревни, убивал польское население, забирали все, что есть пригодное из имущества, - скот, хлеб и другие продукты». Его отряд «убил в трех деревнях примерно около полутора тысяч человек всех возрастов». Некоторых убивали на месте, большинство уводили в лес, где их зарубали топором или зарезали ножами. После содеянного трупы оставляли в домах и поджигали.

По словам участника, не щадили и этнических украинцев, если те не были сторонниками националистов. С ними поступали так же, как и с поляками.

С февраля 1943 года по февраль 1944 года украинские националисты совершали массовое зверское уничтожение поляков, которое позже получило название «Волынская резня». Польские историки расценивают совершенное злодеяние как геноцид и этническую чистку, также они заявляют о гибели нескольких десятков тысяч человек - мужчин, женщин, стариков и детей.

В память о жертвах геноцида парламент Польши утвердил новую государственную дату - 11 июля, в этот день украинцы атаковали порядка 150 польских деревень. За весь июль 1943 года были атакованы по меньшей мере 530 польских населенных пунктов, убиты 17 тысяч поляков.

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало этот день памяти, заявив, что это решение противоречит «добрососедским отношениям между Украиной и Польшей». По их мнению, «путь к истинному примирению лежит через диалог, взаимное уважение и совместную работу историков, а не через односторонние политические оценки».

* Экстремистские организации, запрещенные на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Украина #Польша #фсб россии #Волынская резня #Допрос #рассекреченные архивные материалы
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