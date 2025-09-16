МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Захарова сравнила присутствие Бербок в ООН с дьявольской усмешкой

Дипломат назвала трибуну ООН очередным микрофоном для экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, в который она может «нести что угодно».
Ян Брацкий 2025-09-16 15:03:24
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «дьявольской усмешкой» присутствие экс-министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на посту председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Великой Победы и всемирной организации.

«То, что этот человек оказался на таком посту в год юбилея победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, в год юбилея создания по итогам Второй мировой войны Организации Объединенных Наций - это позор, это тоже какая-то, знаете, дьявольская усмешка», - сказала Захарова в беседе с ТАСС.

Дипломат напомнила, что Бербок ранее публично восхищалась «подвигами» своего деда, служившего в годы войны Третьему рейху. По мнению представителя МИД России, для Бербок трибуна ООН - это очередной микрофон, в который она может «нести что угодно».

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН Александр Камкин назвал неуважением к ООН назначение экс-главы МИД Германии Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи организации.

Эксперт усомнился в когнитивных способностях Бербок и считает, что она войдет в историю на этом посту очередными ляпами и дипломатическими проколами. Камкин допустил, что Бербок в ООН продолжит проталкивать антироссийскую риторику.

#в стране и мире #ООН #Захарова #дипломатия #МИД России #бербок
