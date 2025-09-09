Политолог назвал неуважением к ООН назначение Бербок главой Генассамблеи

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН Александр Камкин в беседе с телеканалом «Звезда» назвал неуважением к ООН назначение экс-главы МИД Германии Анналены Бербок председателем Генассамблеи ООН.

«С учетом ее когнитивных способностей и особенностей склада характера, она войдет в историю на этом посту очередными ляпами и дипломатическими проколами. Назначение такого непрофессионального человека на подобную должность - это неуважение к ООН», - сказал Камкин.

Также эксперт добавил, что Бербок продолжит проталкивать антироссийскую риторику на новом посту.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала антисимволом председательство Бербок в Генассаблее ООН в юбилейный для организации год (80 лет).