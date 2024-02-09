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Bild: дедушка главы немецкого МИД Бербок был ярым нацистом

В личном деле Вальдемара Бербока отмечено, что он полностью поддерживал режим.
Сергей Лебедев 2024-02-09 13:29:01
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press

Дедушка министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок был не просто офицером вермахта, но и ярым сторонником национал-социализма. Об этом пишет Bild со ссылкой на архивные документы. В личном деле мужчины отмечено, что он полностью поддерживал режим.

«Вальдемар Бербок был не просто офицером, но и ярым сторонником национал-социализма», - цитирует статью РИА Новости.

В немецком МИД уже заявили, что Анналена Бербок не знала о документах, о которых стало недавно известно.

Стоит отметить, что ранее министр уже рассказывала о своем дедушке, который воевал в рядах вермахта. По ее словам, он погиб в апреле 1945 года в Кенигсберге (нынешний Калининград). Однако Анналена Бербок ни разу ничего не говорила про его убеждения.

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