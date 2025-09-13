В российском посольстве в Стокгольме сообщили, что ведущий шведского телеканала SVT не позволил послу РФ Сергею Беляеву рассказать о ситуации с расследованием событий в Буче.

По данным диппредставительства, в ходе интервью был поднят вопрос об убийствах мирных жителей в украинском городе Буча весной 2022 года, которые приписывают российским военным.

Посольство отметило, что Беляев привел убедительные доводы, назвав эти обвинения фейком и постановкой украинской пропаганды, а также напомнил, что, несмотря на неоднократные запросы России, Секретариат ООН не провел расследование по Буче и не предоставил список погибших. Однако ведущий прервал беседу и обвинил посла во лжи.

В Минобороны РФ заявили, что российские войска покинули Бучу 30 марта 2022 года, при этом выезды из города на север не блокировались, а южные районы, включая жилые кварталы, подвергались круглосуточным обстрелам со стороны украинских сил из крупнокалиберной артиллерии, танков и РСЗО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к гибели людей в Буче и призывает международных лидеров не торопиться с обвинениями, а изучить доводы Москвы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в январе на заседании Совбеза ООН, также указал, что неоднократно просил генсека ООН добиться от Киева предоставления списка имен людей, якобы убитых российскими военными в Буче, но эти обращения остались без ответа.