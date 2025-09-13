МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шведский журналист не дал послу РФ ответить на вопрос о Буче

Ведущий SVT не стал слушать убедительные доводы дипломата, что трагедия в Буче - постановка украинской пропаганды.
Дима Иванов 2025-09-13 04:02:29
© Фото: МИД России

В российском посольстве в Стокгольме сообщили, что ведущий шведского телеканала SVT не позволил послу РФ Сергею Беляеву рассказать о ситуации с расследованием событий в Буче.

По данным диппредставительства, в ходе интервью был поднят вопрос об убийствах мирных жителей в украинском городе Буча весной 2022 года, которые приписывают российским военным.

Посольство отметило, что Беляев привел убедительные доводы, назвав эти обвинения фейком и постановкой украинской пропаганды, а также напомнил, что, несмотря на неоднократные запросы России, Секретариат ООН не провел расследование по Буче и не предоставил список погибших. Однако ведущий прервал беседу и обвинил посла во лжи.

В Минобороны РФ заявили, что российские войска покинули Бучу 30 марта 2022 года, при этом выезды из города на север не блокировались, а южные районы, включая жилые кварталы, подвергались круглосуточным обстрелам со стороны украинских сил из крупнокалиберной артиллерии, танков и РСЗО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к гибели людей в Буче и призывает международных лидеров не торопиться с обвинениями, а изучить доводы Москвы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в январе на заседании Совбеза ООН, также указал, что неоднократно просил генсека ООН добиться от Киева предоставления списка имен людей, якобы убитых российскими военными в Буче, но эти обращения остались без ответа.

#в стране и мире #Швеция #буча #сергей беляев #посол РФ в Стокгольме #SVT
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 