В Кремле заявили, что в Буче произошел хорошо срежиссированный и чудовищный подлог

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия еще раз призывает членов Совбеза и лидеров стран Запада абстрагироваться от эмоционального, не основывающегося ни на чем восприятия, подумать головой и попробовать сопоставить факты, чтобы понять, что речь идет о чудовищном подлоге.

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В Кремле заявили, что в украинской Буче под Киевом произошел хорошо срежиссированный и чудовищный подлог. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российских военных не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное трагическое шоу. Весь ход событий, огромное количество данных четко свидетельствует о том, что это подлог, с тем чтобы попытаться очернить Российскую армию. Этого не получится», - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента добавил, что Россия еще раз призывает членов Совбеза и лидеров стран Запада абстрагироваться от эмоционального, не основывающегося ни на чем восприятия, подумать головой и попробовать сопоставить факты, чтобы понять, что речь идет о чудовищном подлоге.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении 125 украинских самолетов и 91 вертолета за все время специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов