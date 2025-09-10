Американский сенатор Сандерс: власти Израиля вышли из-под контроля

Сенатор США Берни Сандерс назвал израильские власти экстремистскими и вышедшими из-под контроля, отреагировав на действия правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Сандерс обратил внимание на агрессивные действия Израиля в отношении еще одного союзника США на Ближнем Востоке - Катара, и призвал перестать оказывать Тель-Авиву военную помощь, написав об этом в социальной сети Х.

«Экстремистское правительство Нетаньяху полностью вышло из-под контроля. Они не только морят голодом детей в Газе, но и нарушают международное право, сбрасывая бомбы на Катар, партнера США по безопасности. Больше никакой военной помощи Израилю со стороны США», - заявил сенатор.

Напомним, накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по Государству Катар, обосновав это операцией против радикального палестинского движения ХАМАС, получившей название «Огненная вершина».

В столице эмирата прогремели сильные взрывы. При этом власти еврейского государства утверждают, что предупредили Вашингтон и Доху об ударах по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Президент США Дональд Трамп пришел в сильное негодование от такого поступка ближневосточного союзника. Также сообщалось о сказанном Катаром предупреждении после ударов Израиля.