Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен быть готов «что-то подписать» для урегулирования конфликта на Украине и получить все необходимые разрешения внутри страны. Об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.

Глава Белого дома, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, состоятельны ли утверждения, что Зеленскому для принятия определенных решений потребуется референдум или шаги Верховной Рады, подчеркнул, что он и так «получает необходимое», чтобы переговоры продвинулись.

«Он (Зеленский. – Прим. ред.) начал работу, чтобы получить необходимое. Я сказал, что ж, значит, надо получить полномочия быстро, потому что мы приближаемся к сделке. Он делает это», - добавил американский лидер.

Напомним, что Дональд Трамп ранее заявлял, что российскому лидеру Владимиру Путину необязательно видеться с Владимиром Зеленским перед встречей с ним.

Накануне издание Teleraph также писало о том, что глава киевского режима признает невозможность вернуть перешедшие под контроль России территории военным путем.