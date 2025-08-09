Посол РФ в Италии объяснил, почему Рим не стал местом встречи Путина и Трампа

Русофобия итальянского правительства стала препятствием для проведения встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Риме. Об этом заявил посол РФ в Италии Алексей Парамонов в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, Италия могла бы быть местом проведения встречи двух президентов, так как все условия для этого были: и хорошая инфраструктура, и уважительные и дружеские настроения итальянцев в отношении России, и опыт проведения важнейших многосторонних и двусторонних мероприятий.

Парамонов отмечает, что встреча такого уровня могла бы «вывести Италию в первую гильдию международной политики», но помешала итальянская «русофобия правящего класса».

«Что же помешало? <…> Увы, все та же русофобия правящего класса (Италии. – Прим. ред.), политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия, которая <…> вопреки собственной дипломатической традиции, закрепила Италию на позиции конфронтации с Москвой, бессмысленной “поддержки Украины на 360 градусов” и полного отказа от диалога», - говорится в сообщении.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Дату и место чуть позже подтвердили в Кремле. Обе стороны подчеркивали, что Аляска выбрана в качестве саммита РФ и США неслучайно. Как сообщал американский телеканал Fox News, в качестве места проведения встречи рассматривался и Рим. По утверждениям западных СМИ, глава Белого дома обсуждал этот вопрос с премьером Италии Джорджей Мелони. Однако, как потом выяснило агентство ТАСС, Европа была исключена из списка, рассматриваемых регионов для проведения встречи лидеров двух государств.