Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым приводнился в Калифорнии

Американский космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым благополучно вернулся на Землю. Трансляция ведется на официальном сайте NASA.

Перед этим корабль с экипажем благополучно отстыковался от Международной космической станции и спустя 17 часов пути приводнился у калифорнийского побережья.

Помимо Пескова в состав экипажа Crew-10 вошли астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Такуя Ониси. Их миссия на околоземной орбите продлилась чуть менее пяти месяцев.

Напомним, Песков совершил путешествие к МКС на американском космическом корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов, когда некоторые астронавты летают на российских «Союзах», а космонавты Роскосмоса - на американских кораблях. Программа продлена до 2026 года включительно.