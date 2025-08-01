Российский космонавт Платонов отправился в свой первый полет

Российский космонавт Олег Платонов отправился в свой первый полет в составе миссии NASA. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Вместе с ним в состав экипажа корабля Crew Dragon, запущенного ракетой-носителем Falcon-9 с космодрома Кеннеди во Флориде, вошли Зина Кардман, Майкл Финк и Кимия Юи.

«Олег Платонов стал 27-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе седьмым - на Crew Dragon», - говорится в сообщении.

Пуск ракеты был выполнен в 18:43 по московскому времени. Выведение корабля на орбиту и его отделение от второй ступени ракеты прошли штатно.