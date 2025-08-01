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Российский космонавт Платонов отправился в свой первый полет

Корабль с россиянином стартовал с космодрома Кеннеди в США.
Константин Денисов 2025-08-01 19:08:09
© Фото: Роскосмос © Видео: "Роскосмос"

Российский космонавт Олег Платонов отправился в свой первый полет в составе миссии NASA. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Вместе с ним в состав экипажа корабля Crew Dragon, запущенного ракетой-носителем  Falcon-9 с космодрома Кеннеди во Флориде, вошли Зина Кардман, Майкл Финк и Кимия Юи.

«Олег Платонов стал 27-м российским космонавтом, летавшим на американском космическом корабле, в том числе седьмым - на Crew Dragon», - говорится в сообщении.

Пуск ракеты был выполнен в 18:43 по московскому времени. Выведение корабля на орбиту и его отделение от второй ступени ракеты прошли штатно.

#в стране и мире #космос #роскосмос #полеты #NASA
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