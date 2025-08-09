МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым отстыковался от МКС

Приводнение корабля ожидается 9 августа у побережья Калифорнии.
Виктория Бокий 2025-08-09 03:05:24
© Фото: Global Look Press

Космический корабль Crew Dragon на борту с российским космонавтом Кириллом Песковым отчалил от МКС. Об этом сообщает Роскосмос в своем Telegram-канале.

«Сегодня пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10 покинул Международную космическую станцию», - говорится в сообщении.

Приводнение корабля ожидается 9 августа у побережья Калифорнии.

Кроме россиянина Кирилла Пескова, в экипаж миссии Crew-10 входят астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси, который работал на МКС с марта 2025 года.

По данным Роскосмоса, на земле Пескова встретит космонавт Сергей Прокопьев и команда врачей.

#космос #мкс #космонавт #Crew Dragon #космонавт Кирилл Песков
