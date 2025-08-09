В МИД России отреагировали на встречу Алиева и Пашиняна с Трампом

Этап нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, который наступил вчера на переговорах в США, стартовал при непосредственном посредничестве России. Трехстороннее заявление на высшем уровне, принятое в ноябре 2020 года, стало началом процесса мирного урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В регионе был дислоцирован Российский миротворческий контингент, внесший незаменимый вклад в стабилизацию обстановки. Всегда будем помнить наших миротворцев, погибших при исполнении служебного долга», - говорится в заявлении дипломата.

Захарова также отметила, что подключение третьих сторон должно работать на укрепление мирной повестки и не создавать дополнительных трудностей.

Остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из стран не выходила. В установлении мира ключевое значение будет иметь подписание и вступление в силу соглашения, добавила представитель МИД.

Напомним, 8 августа в Белом доме президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп подписали декларацию об урегулировании конфликта между Баку и Ереваном. Текст мирного соглашения будет обнародован 11 августа.