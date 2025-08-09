МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Текст мирного соглашения Еревана и Баку будет опубликован 11 августа

Ранее Армения и Азербайджан подписали с США декларацию о мирном урегулировании между Ереваном и Баку.
Лиза Губина 2025-08-09 08:28:38
© Фото: Nathan Howard - Pool via CNP Consolidated News Photos Global Look Press

Армения и Азербайджан договорились обнародовать в понедельник, 11 августа, текст заключенного мирного соглашения сообщили в пресс-службе армянского МИД. Публикация запланирована на вечер.

Речь идет о парафированном накануне в США документе об урегулировании конфликта между Баку и Ереваном. Декларацию о парафировании приняли в Белом доме на встрече президента США Дональда Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сам текст в Вашингтоне подписали глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов.

Напомним, стороны договорились поддерживать дипломатические отношения, уважать взаимный суверенитет и открыть торговлю. В случае нарушения документа возможно вмешательство Вашингтона.  

