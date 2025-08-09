Грабители упали вместе с деньгами, когда выносили их с почты в Москве

Неловкие грабители почты на юге Москвы уронили коробки с деньгами, когда выбегали из отделения. Момент попал на камеры видеонаблюдения, кадры публикует МВД России.

Похитители выносили «добычу» в коробках, которые нашли в самом же отделении. Они заходили туда в масках и принесли с собой «маленький пистолет», как уточнял ранее работник отделения.

Однако повсюду были камеры, которые поймали момент падения одного из грабителей. Деньги разлетелись по улице, похитители начали их судорожно собирать и убежали.

Сегодня силовики задержали 5 подозреваемых в возрасте от 29 до 67 лет. Оперативники изъяли у фигурантов 142 000 рублей.

Напомним, вооруженное ограбление в Царицыно произошло 8 августа. Преступники ворвались в отделение и, угрожая сотруднице пистолетом, вынесли оттуда около 5 млн рублей.