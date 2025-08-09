МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Грабители упали вместе с деньгами, когда выносили их с почты в Москве

Момент попал на видео.
Гоар Хачатурян 2025-08-09 13:28:44
© Фото: МВД России © Видео: МВД России

Неловкие грабители почты на юге Москвы уронили коробки с деньгами, когда выбегали из отделения. Момент попал на камеры видеонаблюдения, кадры публикует МВД России.

Похитители выносили «добычу» в коробках, которые нашли в самом же отделении. Они заходили туда в масках и принесли с собой «маленький пистолет», как уточнял ранее работник отделения.

Однако повсюду были камеры, которые поймали момент падения одного из грабителей. Деньги разлетелись по улице, похитители начали их судорожно собирать и убежали.

Сегодня силовики задержали 5 подозреваемых в возрасте от 29 до 67 лет. Оперативники изъяли у фигурантов 142 000 рублей.

Напомним, вооруженное ограбление в Царицыно произошло 8 августа. Преступники ворвались в отделение и, угрожая сотруднице пистолетом, вынесли оттуда около 5 млн рублей.

#Москва #деньги #ограбление #почта #грабители
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 