Сотрудница почты пыталась остановить грабителей, на нее направили пистолет

В этот момент женщина пыталась остановить злоумышленников.
Гоар Хачатурян 2025-08-08 14:06:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сотрудница почты, которую ограбили сегодня утром на юге Москвы, попыталась остановить преступников, но ей угрожали пистолетом. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал один из работников отделения.

«Не испугались. Наоборот, почтальонка подошла к одному из них (грабителю - Прим. ред.), а он наставил на нее пистолет - маленький такой», - отметил мужчина.

Он также вспомнил, что злоумышленники выносили ворованное в двух коробках. Одну из них они выронили, когда выбегали на улицу. Деньги рассыпались — грабители начали собирать их по всему двору.

Сегодня средств в кассе было больше, чем обычно, из-за двойной пенсии. По мнению сотрудника, злоумышленники, скорее всего, знали об этом и намеренно выбрали этот день для совершения преступления.

Напомним, двое неизвестных ограбили отделение почты сегодня утром в районе Царицыно в Москве. По предварительным сведениям, преступники забрали с собой около 4,8 млн рублей. Сейчас их ищет полиция.

#пистолет #ограбление #наш эксклюзив #почта #отделение почты #сотрудница
