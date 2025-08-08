Неизвестные ворвались в отделение почты в Москве и похитили 4,8 млн рублей

Двое неизвестных в масках ворвались в здание отделения почты в Москве сегодня утром. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Все произошло на улице Медиков в районе Царицыно. Преступники угрожали работнику предметом, похожим на пистолет, взяли деньги, а потом скрылись с места.

По сведениям от правоохранителей, грабители забрали с собой около 4,8 млн рублей. Сейчас полицейские ищут злоумышленников.

Отмечается, что прокуратура координирует работу по установлению их личностей и местонахождения, их привлекут к уголовной ответственности.