Задержаны подозреваемые в ограблении почты в Москве на 5 млн руб.

Задержали подозреваемых в ограблении отделения почты на юге Москвы на 5 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, были задержаны пять человек, их обнаружили в Серпухове.

«По горячим следам задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении на одно из отделений Почты России», - написала Волк в своем Telegram.

Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Нападение на почту на юге столицы произошло накануне - преступники забрали денежные средства, угрожая сотруднице пистолетом. Изначально сообщалось, что действовали два человека.

По данным «Звезды», в этот день средств в кассе было больше, чем обычно, из-за двойной пенсии. Злоумышленники выносили деньги в коробках.