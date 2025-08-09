МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Задержаны подозреваемые в ограблении почты в Москве на 5 млн руб.

Нападение произошло накануне утром, грабители забрали с собой около 4,8 млн рублей, их задержали по горячим следам.
Лиза Губина 2025-08-09 10:51:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Задержали подозреваемых в ограблении отделения почты на юге Москвы на 5 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, были задержаны пять человек, их обнаружили в Серпухове.

«По горячим следам задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении на одно из отделений Почты России», - написала Волк в своем Telegram.

Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Нападение на почту на юге столицы произошло накануне - преступники забрали денежные средства, угрожая сотруднице пистолетом. Изначально сообщалось, что действовали два человека. 

По данным «Звезды», в этот день средств в кассе было больше, чем обычно, из-за двойной пенсии. Злоумышленники выносили деньги в коробках.

#Москва #Задержание #Ирина Волк #ограбление #почта #Серпухов #МВД России
