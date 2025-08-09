МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Рубио заявил о готовности США к саммиту с Россией

Американский госсекретарь отметил, что перед встречей такого уровня необходимо «достичь какого-то прогресса», чтобы она прошла плодотворно.
Виктория Бокий 2025-08-09 00:15:39
© Фото: Samuel Corum, Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Вашингтон готов к саммиту с Россией и надеется на скорую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью порталу EWTN.

«Надеюсь, встреча состоится. И я думаю, президент (Трамп. — Прим. ред.) хочет ее провести; я думаю, Путин выразил желание ее провести. Очевидно, что встреча должна быть чему-то посвящена», — цитирует Рубио RT.

Также американский госсекретарь отметил, что перед встречей такого уровня необходимо «достичь какого-то прогресса», чтобы она прошла плодотворно.

Ранее сообщалось о возможной встрече российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа уже на следующей неделе. Эту информацию подтверждали и в Кремле, и в Белом доме.

В разговоре со «Звездой» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поделился возможными темами, которые будут затронуты на встрече Путина и Трампа. По его словам, будут обсуждаться вопросы безопасности и экономики, а также возможного стратегического партнерства между Россией и США.

