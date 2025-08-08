МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Профессор ДВФУ разъяснил природу смещения Владивостока после землетрясения

Рекордные подземные толчки в Камчатском крае спровоцировали сейсмическую активность шести вулканов, таяние ледников и вызвало афтершоки магнитудой до 5.
Мария Герман 2025-08-08 08:01:30
© Фото: Guo Feizhou XinHua Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Максимальная за 73 года сейсмическая активность разбудила камчатские вулканы, и сегодня шлейф пепла от Ключевского, сила извержения которого нарастает уже третьи сутки, накрыл Командорские острова, что в 370 километрах на юго-восток. Очередной выброс пепла в высоту достигает почти 12 километров.

Пепел опасен для двигателей самолетов, соответственно небо над Камчаткой закрыто, а пилоты корректируют маршруты. В ближайших населенных пунктах приготовили средства индивидуальной защиты, люди запасаются питьевой водой. Северные поселки Козыревск, Ключи и Усть-Камчатск могут быть отрезаны от центральной части полуострова.

Напомним, Ключевской, как и соседние 6 вулканов, стал извергаться после землетрясения 30 июля. Подземные толчки спровоцировали не только Парад исполинов, но и сдвинули южную часть полуострова на два метра. Ученые из Владивостока заметили, что столица Дальневосточного федерального округа Владивосток тоже поменял положение.

«Это просто смещение, вызванное прохождением сейсмических волн, то есть именно больше похоже на колебания - качнуло в одну сторону, в другую сторону, колебание прошло и пошло дальше, постепенно затухая», - пояснил профессор Политехнического института ДВФУ Николай Шестаков.

Афтершоки продолжаются. Сегодня их сила снизилась до магнитуды 5, но это может быть затишьем перед бурей. По прогнозам, Ключевской вулкан еще не прошел пиковую фазу извержения.

#Камчатский край #Владивосток #землетрясение #вулкан #наш эксклюзив #сейсмическая активность
