Вулкан Ключевской выбросил 10-километровый столб пепла

В этой части региона расположены села Усть-Камчатск и Крутоберегово, в них может оседать пепел.
Екатерина Пономарева 2025-08-07 04:01:39
© Фото: Юрий Демянчук/РИА Новости

На Камчатке зафиксировали выброс пеплового столба на высоту десять километров. Вулкану Ключевскому присвоили «красные» коды авиационной и сейсмический опасности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Камчатского края.

«Пепловый выброс произошел утром 7 августа на высоту до 10 тыс. м», - следует из сообщения.

Пепловый шлейф растянулся в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря. В этой части региона расположены села Усть-Камчатск и Крутоберегово, в них может оседать пепел.

Напомним, вулканолог оценил опасность извержения вулкана Ключевского и рассказал об это «Звезде». Населенных пунктов поблизости вулканов нет, поэтому опасность извержения невелика.

#вулкан #извержение #ключевской
