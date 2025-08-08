На Камчатке произошло более 40 афтершоков за сутки

За сутки на Камчатке произошел 41 афтершок. Об этом сообщает Life со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что из 41 афтершока четыре ощущались в населенных пунктах.

Кроме того, на Ключевском вулкане произошло три пепловых выброса, а на вулкане Крашенникова – один.

Также сообщается об угрозе размытия участка с 153 по 187 км трассы Мильково – Усть-Камчатск из-за активности Ключевского вулкана.

«Сохраняется вероятность пароксизмального извержения Ключевского вулкана с высотой пепловых выбросов до 12 000 метров», - предупредили в ведомстве.

Также МЧС порекомендовало туристам воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов. В регионе продолжается активность пяти вулканов, в числе которых Безымянный, Шивелуч, Ключевского, Карымского и Крашенинникова.

Накануне сообщалось о 41 афтершоке на территории Камчатского края. Также филиал Единой геофизической службы РАН передавал, что у берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,0.