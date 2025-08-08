МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Камчатке произошло более 40 афтершоков за сутки

Также сохраняется угроза размытия участка с 153 по 187 км трассы Мильково – Усть-Камчатск из-за активности Ключевского вулкана.
Виктория Бокий 2025-08-08 02:45:39
© Фото: Muhammad Fauzy, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

За сутки на Камчатке произошел 41 афтершок. Об этом сообщает Life со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что из 41 афтершока четыре ощущались в населенных пунктах.

Кроме того, на Ключевском вулкане произошло три пепловых выброса, а на вулкане Крашенникова – один.

Также сообщается об угрозе размытия участка с 153 по 187 км трассы Мильково – Усть-Камчатск из-за активности Ключевского вулкана.

«Сохраняется вероятность пароксизмального извержения Ключевского вулкана с высотой пепловых выбросов до 12 000 метров», - предупредили в ведомстве.

Также МЧС порекомендовало туристам воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов. В регионе продолжается активность пяти вулканов, в числе которых Безымянный, Шивелуч, Ключевского, Карымского и Крашенинникова.

Накануне сообщалось о 41 афтершоке на территории Камчатского края. Также филиал Единой геофизической службы РАН передавал, что у берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,0.

#Камчатка #МЧС России #вулканы #афтершоки
