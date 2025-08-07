На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 5.0

Два землетрясения магнитудой 5,0 произошли у берегов Камчатки. Об этом сообщает филиал Единой геофизической службы РАН.

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 223. Глубина (километры): 52.7. Магнитуда: 5.0», - написано в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях.

Первое землетрясение произошло в 223 километрах от Петропавловска-Камчатского с магнитудой 5.0. Через 22 минуты случилось второе землетрясение с такой же магнитудой, но уже дальше от города, в 328 километрах.

Напомним, из-за землетрясений на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы Ключевская Сопка. А также в ближайшее время возможны извержения и других вулканов: Ксудач, Горелый, Авачинский и Корякский.