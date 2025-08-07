МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 5.0

Первое землетрясение произошло в 223 километрах от Петропавловска-Камчатского, второе - в 328 километрах.
Екатерина Пономарева 2025-08-07 23:27:03
© Фото: Guo Feizhou, Global look press

Два землетрясения магнитудой 5,0 произошли у берегов Камчатки. Об этом сообщает филиал Единой геофизической службы РАН.

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 223. Глубина (километры): 52.7. Магнитуда: 5.0», - написано в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях.

Первое землетрясение произошло в 223 километрах от Петропавловска-Камчатского с магнитудой 5.0. Через 22 минуты случилось второе землетрясение с такой же магнитудой, но уже дальше от города, в 328 километрах.

Напомним, из-за землетрясений на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы Ключевская Сопка. А также в ближайшее время возможны извержения и других вулканов: Ксудач, Горелый, Авачинский и Корякский.

#Камчатка #землетрясение #вулкан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 