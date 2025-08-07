МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев: противники России пытаются сорвать ее диалог с США

Предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может стать важным историческим событием, считает директор РФПИ.
Анна Горбатова 2025-08-07 15:19:03
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Противники России пытаются сорвать ее диалог с США. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что у Москвы с Вашингтоном сейчас идет очень важный диалог по различным направлениям, но есть те, кто пытается помешать этому, дезинформировать руководство Соединенных Штатов.

«Это диалог позволяет России четко доносить свою позицию. Например в том, что рост российской экономики значимо превысил практически стагнацию, которая происходит в Великобритании и ЕС, что Россия справляется с давлением на рынки и открыта к созидательному диалогу с США», - сказал Дмитриев.

Предстоящая встреча лидеров двух стран может стать важным историческим событием, когда российская позиция будет четко донесена до американской стороны.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

#Россия #сша #переговоры #РФПИ #диалог #Дмитриев
