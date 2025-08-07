МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Китае из-за вируса чикунгунья ввели ограничения времен COVID-19

На городских улицах Китая проводится дезинфекция. Сотрудники офисов дезинфицируют входы зданий, как во времена COVID-19.
Екатерина Пономарева 2025-08-07 00:31:24
© Фото: Johannes Neudecker, dpa Global Look Press

В Китае правительство ввело профилактические меры времен COVID-19. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

На юге Китая в городе Фошань уже зарегистрировали более семи тысяч случаев. В стране число заболевших вирусом чикунгунья превысило десять тысяч.

Вакцины от лихорадки чикунгунья пока нет. Вирус передается через укусы инфицированных комаров. От заболевшего человека заразиться нельзя. Симптомы чикунгуньи: лихорадка и боль в суставах. В крайне тяжелых случаях могут быть осложнения, влияющие на работу сердца и мозга.
В материале написано, что на городских улицах и в жилых районах Китая проводится дезинфекция. Сотрудники офисов дезинфицируют входы зданий, как во времена COVID-19.

Напомним, врач рассказал «Звезде», что чикунгунья может появиться в России. Однако пока вирус в нашей стране не зарегистрирован, так как нет насекомых, которые могли бы его переносить.

#Китай #в стране и мире #Вирус #комар #чикунгунья
