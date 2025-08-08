Эксперт Роспотребнадзора объяснила, чем вирус чикунгунья отличается от COVID-19

Повторение пандемии как во время ковида с вирусом чикунгунья не будет, так как отсутствуют пути передачи его от человека к человеку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Однако известно, что эта лихорадка передается человеку через укус инфицированного вирусом комара.

«Лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку воздушно-капельным или контактно-бытовым путем, но передается через укус инфицированного вирусом комара», - цитирует специалиста информагентство.

По словам Пшеничной, основными переносчиками чикунгуньи являются комары вида Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые обитают в Индии, Африке, Азии, а в последнее время в Европе и Северной Америке.

Эксперт добавила, что Роспотребнадзор ведет постоянный энтомологический мониторинг, изучая область обитания и видовой состав комаров, а также оценивая численность и инфицированность насекомых различными возбудителями, в том числе и лихорадкой чикунгунья.

Уточняется, что в настоящее время эпидемиологической опасности нет. Но для минимизации риска инфицирования при въезде в регион, где есть этот вирус, Пшеничная посоветовала строго соблюдать защитные меры, а именно: использовать средства для защиты от насекомых, надевать закрытую одежду и следить, чтобы в антимоскитных сетках не было отверстий.

Кроме того, в ряд рекомендаций она добавила обязательное использование кондиционирования, так как при низких температурах самки комара менее активны.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки вируса чикунгунья в Китае ввели ограничения времен COVID-19. Известно, что на юге КНР в городе Фошань уже зарегистрировали более семи тысяч случаев заражения, а по всей стране число заболевших превысило десять тысяч.