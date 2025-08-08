МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт Роспотребнадзора объяснила, чем вирус чикунгунья отличается от COVID-19

Лихорадка передается человеку через укус инфицированного вирусом комара.
Виктория Бокий 2025-08-08 03:50:43
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress

Повторение пандемии как во время ковида с вирусом чикунгунья не будет, так как отсутствуют пути передачи его от человека к человеку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Однако известно, что эта лихорадка передается человеку через укус инфицированного вирусом комара.

«Лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку воздушно-капельным или контактно-бытовым путем, но передается через укус инфицированного вирусом комара», - цитирует специалиста информагентство.

По словам Пшеничной, основными переносчиками чикунгуньи являются комары вида Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые обитают в Индии, Африке, Азии, а в последнее время в Европе и Северной Америке.

Эксперт добавила, что Роспотребнадзор ведет постоянный энтомологический мониторинг, изучая область обитания и видовой состав комаров, а также оценивая численность и инфицированность насекомых различными возбудителями, в том числе и лихорадкой чикунгунья.

Уточняется, что в настоящее время эпидемиологической опасности нет. Но для минимизации риска инфицирования при въезде в регион, где есть этот вирус, Пшеничная посоветовала строго соблюдать защитные меры, а именно: использовать средства для защиты от насекомых, надевать закрытую одежду и следить, чтобы в антимоскитных сетках не было отверстий.

Кроме того, в ряд рекомендаций она добавила обязательное использование кондиционирования, так как при низких температурах самки комара менее активны.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки вируса чикунгунья в Китае ввели ограничения времен COVID-19. Известно, что на юге КНР в городе Фошань уже зарегистрировали более семи тысяч случаев заражения, а по всей стране число заболевших превысило десять тысяч.

#в стране и мире #COVID-19 #пандемия #лихорадка #роспотребнадзор #Вирус чикунгунья
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 