Полиция дежурит у отделения почты в Москве, где произошло ограбление

Окна приема уже работают в штатном режиме.
Гоар Хачатурян 2025-08-08 10:19:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

У отделения почты на юге Москвы, где ранее произошло вооруженное ограбление, дежурит полиция, передает корреспондент «Звезды» с места.

На кадрах видно, как в здание заходят инкассаторы.

Сообщается, что сейчас уже все окна приема работают в штатном режиме — люди спокойно получают и отправляют посылки.

Напомним, сегодня утром в отделение почты на улице Медиков в Москве ворвались двое в масках. Злоумышленники угрожали сотруднику предметом, похожим на пистолет, похитили порядка 4,8 млн рублей и скрылись с места.

Дело взято под контроль правоохранительными органами. Устанавливается местонахождение злоумышленников.

#Москва #ограбление #наш эксклюзив #почта #отделение почты
