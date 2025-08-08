Полиция дежурит у отделения почты в Москве, где произошло ограбление

У отделения почты на юге Москвы, где ранее произошло вооруженное ограбление, дежурит полиция, передает корреспондент «Звезды» с места.

На кадрах видно, как в здание заходят инкассаторы.



Сообщается, что сейчас уже все окна приема работают в штатном режиме — люди спокойно получают и отправляют посылки.

Напомним, сегодня утром в отделение почты на улице Медиков в Москве ворвались двое в масках. Злоумышленники угрожали сотруднику предметом, похожим на пистолет, похитили порядка 4,8 млн рублей и скрылись с места.

Дело взято под контроль правоохранительными органами. Устанавливается местонахождение злоумышленников.