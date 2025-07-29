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В Альпах прошла тайная встреча по свержению Зеленского с участием Британии и США

В мероприятии принимали участие Кирилл Буданов*, Андрей Ермак и Валерий Залужный.
Константин Денисов 2025-07-29 15:23:38
© Фото: Domenico Cippitelli, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Швейцарских Альпах прошла тайная встреча с участием представителей США, Великобритании, а также руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* и экс-главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного.

Как сообщает пресс-служба СВР России, на встрече обсуждалось будущее главы киевского режима Владимира Зеленского. Стороны сошлись во мнении, что Украине нужен новый президент, для того чтобы восстановить поддержку Запада в полном объеме.

Негласно была одобрена кандидатура Залужного. Также сообщается, что Ермак специально убедил Зеленского подписать закон, ограничивающий полномочия антикоррупционных органов, чтобы подставить его перед Западом и дать повод начать процедуру его замены.

«Состоявшаяся встреча и ее итоги дают основание обратиться к гражданам Украины. Итак, на альпийском курорте прошли выборы нового президента вашей страны. Разве таким вы представляли триумф украинской "демократии, незалежности и самостийности", о котором вы так долго мечтали?» - говорится в сообщении.

Ранее политолог Виталий Колпашников заявил, что на фоне закона об ограничениях с НАБУ Владимир Зеленский показал себя как слабый руководитель.

* Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Украина #сша #Великобритания #Владимир Зеленский #СВР РФ #Андрей Ермак #Валерий Залужный #кирилл буданов
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