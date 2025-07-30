Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский допустил ряд ошибок, из-за чего попал сейчас в непростое положение. Об этом Орбан рассказал в интервью польскому телеканалу wPolsce24.

«Я уважаю президента Зеленского, но считаю, что он допустил ошибки. Одной из них было отклонить год назад мое предложение попытаться заключить мир. Положение Зеленского непростое», - сказал Орбан.

По его мнению, чтобы положить конец конфликту на Украине президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп должны провести личную встречу, поскольку то, что происходит Орбан расценивает как противостояние России с Западом.

Ранее пресс-служба СВР России сообщила о том, что накануне в Альпах прошла встреча представителей США и Великобритании с рядом украинских ведущих политиков, на которой было принято решение заменить Зеленского на Валерия Залужного на посту президента страны.