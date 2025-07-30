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Орбан: Зеленский допустил ошибки, отклонив мир, и попал в непростое положение

Венгерский премьер напомнил, что год назад предлагал вариант мирного урегулирования конфликта.
Константин Денисов 2025-07-30 21:14:40
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский допустил ряд ошибок, из-за чего попал сейчас в непростое положение. Об этом Орбан рассказал в интервью польскому телеканалу wPolsce24.

«Я уважаю президента Зеленского, но считаю, что он допустил ошибки. Одной из них было отклонить год назад мое предложение попытаться заключить мир. Положение Зеленского непростое», - сказал Орбан.

По его мнению, чтобы положить конец конфликту на Украине президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп должны провести личную встречу, поскольку то, что происходит Орбан расценивает как противостояние России с Западом.

Ранее пресс-служба СВР России сообщила о том, что накануне в Альпах прошла встреча представителей США и Великобритании с рядом украинских ведущих политиков, на которой было принято решение заменить Зеленского на Валерия Залужного на посту президента страны.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Владимир Зеленский #Венгрия #Виктор Орбан
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