МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NBC: Трамп накричал на Нетаньяху после его слов о «фейковом» голоде

Трамп сообщил Нетаньяху, что его помощники передали доказательства того, что дети Газы действительно голодают.
Лиза Губина 2025-08-08 13:49:18
© Фото: Al Drago - Pool via CNP Consolidated News Photos Global Look Press

Президент США устроил скандал при телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, разозлившись на его слова о том, что данные о массовом голоде в секторе Газа были сфабрикованы ХАМАС, пишет телеканал NBC.

«Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, заявив, что не хочет слышать, что голод - это фейк, и что его помощники показали ему доказательства того, что дети там голодают», - говорится в публикации.

Отмечается, что телефонный разговор запросил сам Нетаньяху после того, как Трамп выразил сомнение в том, что его слова об отсутствии голода в регионе правдивы. После, 28 июля, произошел прямой диалог. По данным источника телеканала, разговор продлился час, и в основном говорил Трамп.

Перед этим, 27 июля, появилась новость о том, что израильская армия задержала судно с гумпомощью недалеко от побережья сектора Газа. Волонтеры везли детское питание, подгузники, продовольствие и лекарства для палестинцев.

Сегодня также кабинет безопасности Израиля одобрил план Нетаньяху о военном захвате столицы анклава Газы.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Израиль #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 