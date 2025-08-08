NBC: Трамп накричал на Нетаньяху после его слов о «фейковом» голоде

Президент США устроил скандал при телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, разозлившись на его слова о том, что данные о массовом голоде в секторе Газа были сфабрикованы ХАМАС, пишет телеканал NBC.

«Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, заявив, что не хочет слышать, что голод - это фейк, и что его помощники показали ему доказательства того, что дети там голодают», - говорится в публикации.

Отмечается, что телефонный разговор запросил сам Нетаньяху после того, как Трамп выразил сомнение в том, что его слова об отсутствии голода в регионе правдивы. После, 28 июля, произошел прямой диалог. По данным источника телеканала, разговор продлился час, и в основном говорил Трамп.

Перед этим, 27 июля, появилась новость о том, что израильская армия задержала судно с гумпомощью недалеко от побережья сектора Газа. Волонтеры везли детское питание, подгузники, продовольствие и лекарства для палестинцев.

Сегодня также кабинет безопасности Израиля одобрил план Нетаньяху о военном захвате столицы анклава Газы.