Израиль задержал судно с волонтерами и гумпомощью на пути в Газу

Израильская армия задержала судно «Хандала» в 40 морских милях от побережья сектора Газа. На борту находились, по разным данным, от 15 до 21 активистов организации «Флотилия свободы» из 12 стран и гуманитарный груз.

«Флотилия свободы» заявила, что перехват произошел в нарушение международного морского права. Экипаж задержан, а груз захвачен израильскими военными. Волонтеры перевозили детское питание, подгузники, продовольствие и лекарства для палестинцев.

Израильский МИД сообщил, что судно направляется в израильскую гавань, а все пассажиры находятся в безопасности. Израильские военно-морские силы остановили его перед нелегальным вторжением в морскую зону у анклава.

Активисты продолжают публиковать видео с волонтерами, призывающими к их освобождению. Палестинское движение ХАМАС осудило перехват судна и призвало ООН не оставить это без внимания.

«Флотилия свободы» сформирована пропалестинскими активистами из нескольких стран для противостояния израильской блокаде Газы. В мае судно с волонтерами было атаковано беспилотником, что привело к пожару на судне.

В июне парусное судно «Мадлен» с Гретой Тунберг, Лиамом Каннингемом и другими активистами пыталось пройти к сектору Газа со стороны Египта. Власти Израиля восприняли эту акцию как попытку вызвать общественный резонанс и антиизраильские настроения. Активистов задержали и депортировали в их страны.