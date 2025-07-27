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Израиль задержал судно с волонтерами и гумпомощью на пути в Газу

МИД сообщил, что судно направляется в израильскую гавань, а все пассажиры находятся в безопасности.
Владимир Рубанов 2025-07-27 07:10:32
© Фото: Telegram/FFC_official_channel

Израильская армия задержала судно «Хандала» в 40 морских милях от побережья сектора Газа. На борту находились, по разным данным, от 15 до 21 активистов организации «Флотилия свободы» из 12 стран и гуманитарный груз.

«Флотилия свободы» заявила, что перехват произошел в нарушение международного морского права. Экипаж задержан, а груз захвачен израильскими военными. Волонтеры перевозили детское питание, подгузники, продовольствие и лекарства для палестинцев.

Израильский МИД сообщил, что судно направляется в израильскую гавань, а все пассажиры находятся в безопасности. Израильские военно-морские силы остановили его перед нелегальным вторжением в морскую зону у анклава.

Активисты продолжают публиковать видео с волонтерами, призывающими к их освобождению. Палестинское движение ХАМАС осудило перехват судна и призвало ООН не оставить это без внимания.

«Флотилия свободы» сформирована пропалестинскими активистами из нескольких стран для противостояния израильской блокаде Газы. В мае судно с волонтерами было атаковано беспилотником, что привело к пожару на судне.

В июне парусное судно «Мадлен» с Гретой Тунберг, Лиамом Каннингемом и другими активистами пыталось пройти к сектору Газа со стороны Египта. Власти Израиля восприняли эту акцию как попытку вызвать общественный резонанс и антиизраильские настроения. Активистов задержали и депортировали в их страны.

#блокада #Израиль #сектор Газа #палестина #гуманитарная помощь #волонтеры #активисты #Флотилия свободы
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