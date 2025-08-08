МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Правительство Израиля одобрило план Нетаньяху по военному контролю Газы

Следующим этапом предложение должен одобрить израильский Кабмин, что, предварительно, произойдет не раньше воскресенья.
Лиза Губина 2025-08-08 07:05:30
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Global Look Press

Военно-политический кабинет Израиля одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по взятию под контроль города Газы. Речь идет об эвакуации населения и начале наземной операции, пишет Reuters со ссылкой на израильского чиновника.

«Армия обороны Израиля будет готовиться к взятию под контроль города Газа, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий», - сообщили в канцелярии премьер-министра.

По словам Нетаньяху, Израиль хочет установить военный контроль в секторе Газа, однако не стремится к политическому управлению анклавом. В ХАМАС отметили, что его планы по продолжению боевых действий в регионе подтверждают, что Тель-Авив «стремится принести в жертву удерживаемых в Газе заложников».

Для полного принятия плана необходимо одобрение Кабинета министров Израиля, заседание которого ожидается не раньше воскресенья, уточняет агентство.

Напомним, в начале недели Ynet сообщил о намерении Израиля полностью оккупировать сектор Газа, несмотря на противодействие израильского армейского руководства.

#Израиль #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #город Газа #военный контроль
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 