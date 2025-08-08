Правительство Израиля одобрило план Нетаньяху по военному контролю Газы

Военно-политический кабинет Израиля одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по взятию под контроль города Газы. Речь идет об эвакуации населения и начале наземной операции, пишет Reuters со ссылкой на израильского чиновника.

«Армия обороны Израиля будет готовиться к взятию под контроль города Газа, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий», - сообщили в канцелярии премьер-министра.

По словам Нетаньяху, Израиль хочет установить военный контроль в секторе Газа, однако не стремится к политическому управлению анклавом. В ХАМАС отметили, что его планы по продолжению боевых действий в регионе подтверждают, что Тель-Авив «стремится принести в жертву удерживаемых в Газе заложников».

Для полного принятия плана необходимо одобрение Кабинета министров Израиля, заседание которого ожидается не раньше воскресенья, уточняет агентство.

Напомним, в начале недели Ynet сообщил о намерении Израиля полностью оккупировать сектор Газа, несмотря на противодействие израильского армейского руководства.