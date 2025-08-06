Встреча Путина и Уиткоффа продлилась около трех часов

Встреча российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа продлилась около трех часов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Беседа завершилась, и кортеж представителя Белого дома выехал с территории Кремля.

Напомним, сегодня Уиткофф прибыл в Москву с очередным визитом, в аэропорту его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Они прогулялись по центру столицы, после чего Уиткофф отправился на встречу с Владимиром Путиным. Это пятая поездка представителя США в Россию.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что спецпосланник президента США отличается от традиционных американских дипломатов. По словам сенатора, предложения Уиткоффа могут «носить новый характер».