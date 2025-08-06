Ушаков рассказал о ходе переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле

Разговор президента Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа был полезным и конструктивным. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор. Если назвать темы, то это украинский кризис и перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США», - рассказал Ушаков.

Помощник президента добавил, что благодаря этой встрече главы двух государств обменялись некоторыми сигналами в контексте украинского урегулирования.

Ушаков не стал подробнее комментировать переговоры, так как об их результатах еще не знает президент США Дональд Трамп.

Владимир Путин принял Стива Уиткоффа в Кремле сегодня в полдень. До этого спецпосланник американского лидера побывал в московском парке Зарядье. Во время прогулки его сопровождал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.