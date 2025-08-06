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Ушаков рассказал о ходе переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле

Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса и перспективы развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
Ян Брацкий 2025-08-06 16:04:42
© Фото: Kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Разговор президента Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа был полезным и конструктивным. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор. Если назвать темы, то это украинский кризис и перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США», - рассказал Ушаков.

Помощник президента добавил, что благодаря этой встрече главы двух государств обменялись некоторыми сигналами в контексте украинского урегулирования.

Ушаков не стал подробнее комментировать переговоры, так как об их результатах еще не знает президент США Дональд Трамп.

Владимир Путин принял Стива Уиткоффа в Кремле сегодня в полдень. До этого спецпосланник американского лидера побывал в московском парке Зарядье. Во время прогулки его сопровождал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

#Россия #Путин #Украина #сша #Кремль #переговоры #стив Уиткофф
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