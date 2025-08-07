Трамп подтвердил вступление в силу пошлин в полночь 7 августа

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что с сегодняшнего дня начинают действовать американские пошлины в отношении товаров из целого ряда государств.

«Взаимные пошлины вступают в силу в полночь», - написал он в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, теперь в страну начнут поступать миллиарды долларов из стран, которые ранее «годами пользовались преимуществом Соединенных Штатов».

Речь идет о пошлинах на импорт товаров из Евросоюза и более чем 60 стран мира, они варьируются в зависимости от государства от 15% до 50%. Так, самые высокие ставки были установлены на товары из Бразилии, Лаоса, Мьянмы, Швейцарии, Ирака и Сербии - от 50% до 30%.

О новых «взаимных» пошлинах американский президент объявил в апреле этого года. Позже, в июле, лидеры зарубежных стран стали получать от него письма с сообщением о намерении ввести пошлину.