На тропе торговой войны: как Трамп решает проблемы США жесткими тарифами

Сегодня американский президент должен объявить о крупнейшем введении пошлин почти на весь импорт из других стран. Трамп заранее сообщил, что его указы избавят Штаты от зависимости от иностранных товаров. он назвал свой план «Днем Освобождения». Американский лидер надеется, что тарифами, которые должны принести Вашингтону триллионы долларов, он заставит всех «играть» по своим правилам.

Он обещал американцам рабочие места и новые производства. Но критики считают, что торговая война для самих штатов не обойдется без рецессии и инфляции. Эти последствия, как выясняется, тоже часть плана.

Трамп объявил о второй части торговой войны, которая может коснуться 15-ти «самых грязных» экономик мира. О каких странах может идти речь - по-прежнему неизвестно. Так же, как и каким будет размер введенных против них торговых пошлин, о которых американский президент объявит сегодня лично.

«Нам следует начать со всех стран и посмотреть, что из этого выйдет. Я никогда не слышал никаких слухов о 15 странах», - заявил Трамп.

Лозунг «Make America Great Again», с которым Трамп триумфально победил на выборах может привести к перераспределению финансовых потоков по всему миру.

Ранее американский президент публично обвинял союзников Соединенных Штатов, которые, по его словам, хуже врагов, в том, что они все это время обкрадывали Америку.

У США - рекордный дефицит торгового баланса - 1 трлн. 200 млрд. долларов. Это означает, что Америка закупает за границей больше, чем производит.

Ставка Федеральной резервной системы, которая считается довольной высокой по американским меркам, выступает против Трампа - сейчас она 4,5%. Это значит, что размер расходов на обслуживание государственного долга, который и так стал рекордным при Байдене, постоянно растет.

В администрации Трампа уже подсчитали, пошлины на иномарки будут ежегодно приносить 100 млрд. долларов. По всем другим товарам - 6 трлн. долларов за 10 лет.

В последний раз подобную тарифную политику Соединенных Штатов проводил президент Мак Кинли. Не случайно его портрет висит в Овальном кабинете Трампа.

От политики Трампа в первую очередь, по словам экспертов, пострадают не развивающиеся, а развитые страны.

На фоне риска обрушения мировых фондов рынков инвесторы по всему миру уходят в защитные активы. Главным из них считаются драгоценные металлы, и в первую очередь, золото. За начало этого года, после инаугурации Трампа, цены на слиток выросли почти на 20%. Это рекордный показатель за последние 40 лет.