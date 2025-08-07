В Госдепе не подтвердили намерение Трампа ввести санкции против России

В Белом доме отказались подтвердить намерения президента США Дональда Трампа обложить Россию новыми санкциями 8 августа. Главный заместитель госсекретаря Томми Пиготт ушел от прямого вопроса журналиста на эту тему.

«Я не собираюсь спекулировать на этот счет», - цитирует его слова РИА Новости.

Вопрос чиновнику Госдепа задали на фоне угроз Дональда Трампа ввести против России санкции, если не будет заключено мирного соглашения по Украине, которые он озвучивал ранее.

Впрочем, тогда же в Госдепе заявили, что не будут четко следовать обозначенному Трампом сроку для заключения мира на Украине в 50 дней. В ведомстве допустили, что ситуация может быстро поменяться из-за переговоров.

Напомним, сегодня стало известно о договоренности президентов России и США встретиться на следующей неделе. Точное место переговоров пока не названо, повестка встречи - тоже. Вероятно, лидеры двух стран будут обсуждать Украину и двустороннее сотрудничество.