МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Госдепе не подтвердили намерение Трампа ввести санкции против России

Ранее Дональд Трамп обещал ввести новые санкции против Москвы, если на Украине не будет заключен мир.
Ян Брацкий 2025-08-07 22:52:11
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNPConsolidated News Photos Global Look Press

В Белом доме отказались подтвердить намерения президента США Дональда Трампа обложить Россию новыми санкциями 8 августа. Главный заместитель госсекретаря Томми Пиготт ушел от прямого вопроса журналиста на эту тему.

«Я не собираюсь спекулировать на этот счет», - цитирует его слова РИА Новости.

Вопрос чиновнику Госдепа задали на фоне угроз Дональда Трампа ввести против России санкции, если не будет заключено мирного соглашения по Украине, которые он озвучивал ранее.

Впрочем, тогда же в Госдепе заявили, что не будут четко следовать обозначенному Трампом сроку для заключения мира на Украине в 50 дней. В ведомстве допустили, что ситуация может быстро поменяться из-за переговоров.

Напомним, сегодня стало известно о договоренности президентов России и США встретиться на следующей неделе. Точное место переговоров пока не названо, повестка встречи - тоже. Вероятно, лидеры двух стран будут обсуждать Украину и двустороннее сотрудничество.

#Россия #сша #Трамп #санкции #Госдеп
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 