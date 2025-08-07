Bloomberg: индийские НПЗ приостановили закупку российской нефти

Государственные топливоперерабатывающие заводы Индии приостановят закупки российской нефти на фоне введения властями США 25% пошлин на индийский товары, поставляемые за океан. Об этом пишет Bloomberg.

«Компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum планируют пропустить разовые закупки российской нефти в предстоящем цикле до получения четких указаний правительства», - говорится в публикации.

При этом сообщается, что правительство Индии не давало подобных указаний государственным НПЗ.

Напомним, отказ от закупок российской нефти является частью требований президента США Дональда Трампа к индийскому правительству. Также американский лидер требует перейти на американские углеводороды, закупать у Вашингтона больше оружия и допустить на рынок ядерные технологии США. В противном случае, Трамп грозит новыми тарифами.

О том, что Белый дом решил ввести дополнительную пошлину в 25% на индийский импорт, стало известно накануне вечером.

То, что Нью-Дели будет вынужден пойти на уступки ранее предсказал зампредседателя Совета Торгово-промышленной палаты РФ Роман Прозоров. С его слов, Индия не пойдет по пути Китая и не будет выставлять встречных барьеров в отношениях с США, поскольку у стран сложносоотносимые экономики.