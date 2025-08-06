МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ТПП считают, что Индии придется пойти на уступки в отношениях с США

По мнению Романа Прохорова, экономика Индии при любом раскладе пострадает.
Гоар Хачатурян 2025-08-06 23:34:19
© Фото: IMAGO Ton Molina, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп добивается от Индии прекращения торговли с Россией. Индия, будучи не в том положении, чтобы позволять себе экономические вольности, от этого, конечно, сильно пострадает. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил зампредседатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ Роман Прохоров.

«Я думаю, скорее всего, будет продемонстрировано некое движение в этом направлении. Возможно, какие-то торговые отношения будут сокращены. С учетом этого будет сделана попытка обсуждать и двигаться в сторону сокращения тарифов, которые были обозначены», - поделился он.

По мнению Прохорова, Индия не пойдет по пути Китая, выставляя барьеры в отношениях с США, поскольку у двух стран сложносоотносимые размеры экономик.

«Я думаю, что какую-то небольшую подвижку им придется сделать, потому что вариантов не так много», - заключил Прохоров.

Напомним, Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной торговой пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России.

#Экономика #Индия #сша #Дональд Трамп #пошлины #наш эксклюзив
