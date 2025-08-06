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Трамп ввел дополнительную пошлину для Индии в 25% из-за российской нефти

Частью требований Дональда Трампа к властям Индии является не только отказ от российской нефти, но и закупка американского вооружения, а также допуск на свой рынок ядерных технологий США.
Ян Брацкий 2025-08-06 17:32:57
© Фото: Aaron Schwartz Consolidated, News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной торговой пошлины в размере 25% на импортируемые товары из Индии.

В качестве причины такого шага власти США назвали продолжающиеся закупки Индией российской нефти.

«Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины 25% для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ей российской нефти», - говорится в сообщении Белого дома.

Торговое противостояние с Индией набирает обороты. Ранее Дональд Трамп потребовал от Нью-Дели прекратить закупать нефть у России и перейти на углеводороды из США. Также глава Белого дома призвал Индию приобретать американское оружие и реформировать законодательство, чтобы допустить на свой рынок ядерные технологии США. 

Накануне заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов предположил, что риторика и действия Трампа в отношении Индии являются частью его торгового противостояния со всем миром.

Ранее в Министерстве иностранных дел Индии посоветовали властям США «не совать свой нос» в двусторонние российско-индийские отношения.

#Индия #сша #Трамп #нефть #пошлины
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