Трамп ввел дополнительную пошлину для Индии в 25% из-за российской нефти

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной торговой пошлины в размере 25% на импортируемые товары из Индии.

В качестве причины такого шага власти США назвали продолжающиеся закупки Индией российской нефти.

«Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины 25% для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ей российской нефти», - говорится в сообщении Белого дома.

Торговое противостояние с Индией набирает обороты. Ранее Дональд Трамп потребовал от Нью-Дели прекратить закупать нефть у России и перейти на углеводороды из США. Также глава Белого дома призвал Индию приобретать американское оружие и реформировать законодательство, чтобы допустить на свой рынок ядерные технологии США.

Накануне заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов предположил, что риторика и действия Трампа в отношении Индии являются частью его торгового противостояния со всем миром.

Ранее в Министерстве иностранных дел Индии посоветовали властям США «не совать свой нос» в двусторонние российско-индийские отношения.