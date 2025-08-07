МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ООН отреагировали на возможную встречу Путина и Трампа

Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, подтвердил Кремль.
Гоар Хачатурян 2025-08-07 20:01:28
© Фото: IMAGOThomas Trutschel, www.imago-images.de, Global Look Press

Офис генсека ООН положительно отреагировал на новость о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Приветствуем все усилия по установлению мира на Украине», - сообщили в организации.

Напомним, сегодня в Кремле подтвердили информацию о том, что переговоры российской и американской сторон могут состояться на следующей неделе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что место встречи уже согласовано, однако подробностей он не раскрыл.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что перед переговорами предстоит контакт представителей России и Соединенных Штатов.

А в Госдуме РФ рассказали, о чем могут беседовать два президента. Ключевыми темами диалога могут стать вопросы безопасности, стратегическое партнерство Москвы и Вашингтона, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

#Россия #ООН #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры #встреча #положительная реакция
