В ООН отреагировали на возможную встречу Путина и Трампа

Офис генсека ООН положительно отреагировал на новость о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Приветствуем все усилия по установлению мира на Украине», - сообщили в организации.

Напомним, сегодня в Кремле подтвердили информацию о том, что переговоры российской и американской сторон могут состояться на следующей неделе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что место встречи уже согласовано, однако подробностей он не раскрыл.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что перед переговорами предстоит контакт представителей России и Соединенных Штатов.

А в Госдуме РФ рассказали, о чем могут беседовать два президента. Ключевыми темами диалога могут стать вопросы безопасности, стратегическое партнерство Москвы и Вашингтона, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.