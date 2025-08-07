МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин заявил, что в целом не имеет ничего против проведения встречи с Зеленским

Однако для этого должны быть созданы определенные условия, отметил президент РФ.
Гоар Хачатурян 2025-08-07 15:05:16
Президент России Владимир Путин не имеет ничего против проведения встречи с Владимиром Зеленским. Об этом российский лидер заявил после переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.

Однако пока до создания условий такого разговора еще очень далеко, отметил глава государства.

«Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия», - заявил Владимир Путин.

Также президент России отметил, что инициатива о его встрече с американским коллегой Дональдом Трампом исходила от обеих сторон. Одним из подходящих мест для проведения переговоров Путин назвал ОАЭ.

Напомним, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил о том, что уже согласовано место проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Он сообщил, что переговоры могут состояться на следующей неделе.

#Россия #в стране и мире #Путин #Украина #Зеленский
