Шевченко: техчасть переговоров Путина и Трампа организуется очень быстро

Техническая часть переговоров Президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа организуется очень быстро. Об этом заявил в эфире телеканала «Звезда» руководитель службы протокола президентов СССР и РФ в 1990-2000 гг. Владимир Шевченко.

«Трамп должен сказать, что он готов к встрече, а саму техническую часть — это очень быстро делается, потому что у нас есть прямая связь с любым государственным деятелем мира», - сказал он.

Россия готова к переговорам, осталось дождаться подтверждения от американской стороны, уточнил Шевченко.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил журналистам, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал «Звезде», что на встрече двух лидеров, возможно, обсудят и вопросы безопасности, о которых Владимир Путин пытался поговорить с Джо Байденом в 2021 году. Также среди потенциальных тем он отметил экономическое сотрудничество и ситуацию на мировой арене.