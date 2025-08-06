Трамп заявил о большом прогрессе после встречи Уиткоффа с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал крайне продуктивной встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом Владимиром Путиным.

«Был достигнут большой прогресс. После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников», - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

В своем обращении Трамп подчеркнул, что все согласны с тем, что конфликт на Украине должен быть завершен и пообещал работать над этим в ближайшие дни и недели.

Напомним, кортеж Уиткоффа въехал в ворота Кремля сегодня в полдень. Снова перед журналистами спецпосланник главы Белого дома появился лишь спустя три часа.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков позже назвал беседу посланника Трампа с Путиным полезной и конструктивной. Стороны подробно обсудили украинский кризис и перспективы восстановления двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.