Додик будет настаивать на референдуме среди сербов

Президент Республики Сербской Милорад Додик отказался покидать свой пост, как того требует Центризбирком Боснии и Герцеговины. Политик намерен провести референдум и спросить мнение своих избирателей.

«Мандат мне дал народ, поэтому я прислушаюсь к нему на референдуме, который на основании решения Народной скупщины состоится в ближайший период, обо мне и о выполняемой мной функции», - заявил Додик в своем обращении.

Додик подчеркнул, что не рассматривает капитуляцию в ответ на решение ЦИК Боснии и Герцеговины, а также не намерен покидать Республику Сербскую.

«Я одержу победу над ними их же оружием - политикой», - пообещал он.

Напомним, ранее ЦИК Боснии и Герцеговины отозвал президентский мандат у Милорада Додика. На обжалование этого решения у него есть 90 дней после которых в Республике Сербской будут проведены новые выборы.

Впервые Милорад Додик возглавил Республику Сербскую в 2010 году, пробыв на посту ее президента восемь лет. Повторно Додика избрали в 2022 году.

Двадцать шестого февраля его заочно приговорили к году тюрьмы и запретили следующие шесть лет заниматься политикой. Додик и его сторонники назвали дело сфабрикованным и отказались признавать приговор.