Прокуратура Боснии и Герцеговины постановила задержать Милорада Додика

Прокурор Боснии и Герцеговины (БиГ) Чазим Хасанспахич постановил задержать президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, ее премьер-министра Радована Вишковича и председателя скупщины (парламент) Ненада Стевандича. Об этом пишет Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).

«Не предусмотренная конституцией прокуратура БиГ запросила помощь Агентства по расследованиям и защите (SIPA), чья деятельность запрещена на территории Республики Сербской, в задержании президента Додика, премьера Вишковича и спикера Стевандича. Постановление подписал прокурор Чазим Хасанспахич», - говорится в сообщении.

Основанием для постановления послужили якобы «посягательства на конституционный строй», пишет издание.

Напомним, 26 февраля суд заочно приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и запретил ему вести политическую деятельность на протяжении следующих шести лет. В МИД РФ это решение назвали «сфабрикованным делом», которое не может иметь юридических последствий.

Возмутил приговор и представителей Сербии. Вице-премьер страны Александр Вулин заявил, что не допустит упразднения Республики Сербской или ареста ее президента.